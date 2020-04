Staré dobré knihy. Keď sme našli medzi starými knihami šalátové vydanie Macha a Šebestovej, neverila som, že sa táto kniha bude dcére páčiť. Doma máme plno nových kníh s farebnými ilustráciami, ktoré sme buď kúpili alebo dostali.

Dcéra si v nich listovala od 9 mesiacov, keď sa naučila sedieť. Nikdy knižky netrhala ani v nich nepísala, čomu som bola veľmi milo prekvapená. Každý večer sme si čítali. Najskôr skákala z jednej strany na druhú, ale postupne sme sa dostali aj k plnohodnotnému textu a obsahu. No ale keď jej manžel začal čítať Macha a Šebestovú, bola to láska na prvé počutie. Ani čeština jej nevadila. Tak som sa pohrabala v starej knižnici môjho detstva a vyhrabala pár naozaj starých kúskov. Onedlho sa naším najlepším kamarátom nestal Macko Puf ani podobná známa a obľúbená postavička, ale Chrobák Truhlík a Ferdo Mravec. A akosi prirodzene sa začala zaujímať o chrobáčiky, ktoré ju nikdy predtým nezaujímali. Ja som v detstve mala Truhlíka doma, ale nikdy som ho nečítala. Až dcérka ma naučila, aký to bol “borec”. Oprášila som aj ďalšie knihy svojej mladosti a väčšinou mali úspech. Smelý zajko, Maťko a Kubko.

Je to síce otrepané klišé, ale opakovanie je matka múdrosti. Čítať, čítať a čítať. Možno vyhrabať staré knihy, alebo zájsť do knižnice a nech si dieťa vyberie, ale základ je čítať. Nie je nič krajšie, ako keď sa dieťa pritúli k rodičom na gauči, alebo kdekoľvek a počúva dobrodružstvá, ktoré zažívajú rozprávkové postavičky. Prežíva s nimi ich starosti, ale aj radosti. Ja sa vtedy tiež vrátim do detstva, keď mi rodičia čítali a keď ma nič netrápilo. Teda skoro nič, len to či Mach a Šebestová získajú sluchátko späť a či krokodíl Jonatána nakoniec nezje.

Tak vypnúť na chvíľu telku a hor sa do dobrodružstva.